Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Kernek Mahallesi Şehit Mehmet Kurnaz Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Tahir Tanrıverdi'nin (62) kapısı kilitli olan yatak odasından bir süre çıkmadığını fark eden oğlu, durumu polise bildirdi.

Çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, Tanrıverdi'yi yatağında hareketsiz şekilde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü belirlenen Tanrıverdi'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.