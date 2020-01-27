Malatya'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu - Son Dakika

Malatya'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu

1 saat önce

Malatya'da bir esnaf, oğlu tarafından iş yerinde ölü olarak bulundu.

Malatya'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu, System.String[]

Malatya'da bir esnaf, oğlu tarafından iş yerinde ölü olarak bulundu.


Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre; Musa O.'ya (67) telefonla ulaşamayan oğlu M.O., Özsan Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerine gitti.İş yerinde babası Musa O.yu yerde hareketsiz bir şekilde bulunan M.O. durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Musa O.'nun hayatını kaybettiğini belirledi.


Musa O.'nun cenazesi polis ekiplerinin iş yerinde yaptığı detaylı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Elazığ'da 6.8 şiddetindeki depremin ardından 788 artçı sarsıntı yaşandı
Elazığ'daki depremde son durum: Ölü sayısı 38'e yükseldi, 1607 kişi hastaneye başvurdu Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce Twitter'da yazdı Shaquille O'Neal'dan Kobe Bryant paylaşımı: Acımı anlatacak kelime yok

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 05:36:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]