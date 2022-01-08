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Bir kişi kavga ettiği grubun üzerine pitbull saldı - Son Dakika

Bir kişi kavga ettiği grubun üzerine pitbull saldı

08.01.2022 10:46

Malatya'da bir kişi, kavga ettiği grubun üzerine pitbull saldı, olayda 3 kişi yaralandı, iki şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da bir kişi, kavga ettiği grubun üzerine pitbull saldı, olayda 3 kişi yaralandı, iki şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Ferhadiye Mahallesi'nde Mehmet M. ve Miraç Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Olayda darbedilen Miraç Y, daha sonra Mehmet M'nin iş yerine kalabalık bir grupla geldi. Mehmet M. ise pitbull cinsi köpeği kalabalığın üzerine saldı.

Olayda, Murat ve Mehmet M. darp sonucu, Miraç Y. ise pitbull saldırısında yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Pitbull cinsi köpek ise Büyükşehir Belediyesine ait hayvan nakil aracıyla barınağa götürüldü.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin gözaltına aldığı iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Bu arada, pitbullun kalabalığa saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bir kişi kavga ettiği grubun üzerine pitbull saldı
Bir kişi kavga ettiği grubun üzerine pitbull saldı
Bir kişi kavga ettiği grubun üzerine pitbull saldı

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Malatya, Pitbull, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir kişi kavga ettiği grubun üzerine pitbull saldı - Son Dakika


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