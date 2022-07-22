Malatya'da bir kişi sevgili olmak istediği kızın babasını öldürdü! - Son Dakika
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Malatya'da bir kişi sevgili olmak istediği kızın babasını öldürdü!

22.07.2022 01:05
Malatya'da bir kişi sevgili olmak istediği kızın babasını öldürdü!

Malatya'da meydana gelen olayda bir şahıs, sevgili olmak istediği kızın babasına silahla saldırdı. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı bir konteynerde saklanırken ekipler tarafından yakalandı.

İddiaya göre, arkadaşlık kurmak istediği B.K.'nın (19) ikametine gelen E.E. (23), burada yanında getirdiği tüfekle genç kızın babası olan Ziya Koç'a (63) tüfekle ateş açtı. Göğüs kısmına isabet alan Ziya Koç hayatını kaybederken, olay yerinden kaçmaya çalışan B.K. ve annesi S.K.'nın (48) bindiği araca da ateş açan E.E. kaçarak bölgeden uzaklaştı.

KONTEYNERDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, E.E.'nin Güveçli Mahallesi'nde konteyner içerisinde saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri şahsı olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Ziya Koç'un cenazesinin Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Ziya Koç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da bir kişi sevgili olmak istediği kızın babasını öldürdü! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da bir kişi sevgili olmak istediği kızın babasını öldürdü! - Son Dakika
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