İddiaya göre, arkadaşlık kurmak istediği B.K.'nın (19) ikametine gelen E.E. (23), burada yanında getirdiği tüfekle genç kızın babası olan Ziya Koç 'a (63) tüfekle ateş açtı. Göğüs kısmına isabet alan Ziya Koç hayatını kaybederken, olay yerinden kaçmaya çalışan B.K. ve annesi S.K.'nın (48) bindiği araca da ateş açan E.E. kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Ziya Koç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Malatya'da bir kişi sevgili olmak istediği kızın babasını öldürdü! - Son Dakika

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