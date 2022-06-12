Alınan bilgiye göre, Hanımın Çiftliği Mahallesi'ndeki bahçelik alan içindeki yoldan markete giden M.K. (32) kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Kaynak: AA

Hanımın Çiftliği, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da bir kişi, yürürken pompalı tüfekle vuruldu - Son Dakika

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