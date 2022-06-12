Malatya'da bir kişi, yürürken pompalı tüfekle vuruldu - Son Dakika
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Malatya'da bir kişi, yürürken pompalı tüfekle vuruldu

12.06.2022 22:39
Malatya'da bir kişi, yürürken pompalı tüfekle vuruldu

Malatya'da markete giderken pompalı tüfekle ateş açılmasıyla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da markete giderken pompalı tüfekle ateş açılmasıyla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Hanımın Çiftliği Mahallesi'ndeki bahçelik alan içindeki yoldan markete giden M.K. (32) kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Bacaklarından yaralanan M.K, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, ateş açılan araçtaki şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

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Kaynak: AA

Hanımın Çiftliği, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da bir kişi, yürürken pompalı tüfekle vuruldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Malatya'da bir kişi, yürürken pompalı tüfekle vuruldu - Son Dakika
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