Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu olayla ilgili M.Y, A.Ç. ve M.B'yi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Dabakhane Mahallesi'nde M.A'yı bıçakla tehdit edip cep telefonunu ve 5 bin 100 lirasını gasbeden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da bir kişinin cep telefonunu ve parasını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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