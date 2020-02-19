Malatya'da bir kişiyi darbedip görüntüsünü kaydettiği iddia edilen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da bir kişiyi darbedip görüntüsünü kaydettiği iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

7 saat önce

Malatya'da bir kişiyi darbedip görüntüsünü cep telefonuna kaydettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da bir kişiyi darbedip görüntüsünü kaydettiği iddia edilen 2 zanlı tutuklandı, System.String[]

Malatya'da bir kişiyi darbedip görüntüsünü cep telefonuna kaydettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İkizce Mahallesi'nde O.D'nin, şüpheliler Ö.Y.B. ve M.Y. tarafından darbedilerek olayın görüntüsünün şüpheliler tarafından cep telefonuyla kaydedildiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olaya karıştığı belirlenen Ö.Y.B. ve M.Y'yi aynı mahallede bir otoparkta yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan tutuklandı.

Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:52 Kaynak: AA
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