Malatya'da bir mahalle daha karantinaya alındı - Son Dakika

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir mahalle karantina altına alındı.



Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Akçadağ İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Akçadağ ilçesi Küçükkürne Mahallesi'nde korona virüs salgını nedeniyle 7 Nisan 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır." denildi. - MALATYA