Malatya'da bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Malatya 'nın Kuluncak ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında karantinaya alındı.

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