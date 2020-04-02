Malatya'da bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

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Malatya'da bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
29 dakika önce
Malatya'nın Kuluncak ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında karantinaya alındı.
Malatya'nın Kuluncak ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Kuluncak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, Kaynarca Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle 2 Nisan 2020 tarihi itibarıyla karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır." bilgisi paylaşıldı.
Kentte 29 Mart'ta Darende ilçesi Ilıca Mahallesi, Arapgir ilçesindeki Eğnir Mahallesi, 30 Mart'ta Hekimhan ilçesi Kozdere Mahallesi, 31 Mart'ta Pütürge ilçesi Sahilköy Mahallesi Kovid-19 salgını nedeniyle karantinaya alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 07:50 Kaynak: AA
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