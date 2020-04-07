Malatya'da bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

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Malatya'da bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
6 saat önce
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında karantinaya alındı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Küçükkürne Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle bugün alınan karantina kararının uygulanmaya başlandığı belirtildi.
Kentte 29 Mart'ta Darende ilçesindeki Ilıca, Arapgir ilçesindeki Eğnir, 30 Mart'ta Hekimhan ilçesindeki Kozdere, 31 Mart'ta Pütürge ilçesindeki Sahilköy, 2 Nisan'da da Kuluncak ilçesindeki Kaynarca mahallelerinde karantina kararı alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:36 Kaynak: AA
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