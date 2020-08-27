Malatya'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Malatya'nın Pütürge ilçesinde bir mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçenin Çayköy Mahallesi'nde, Kovid-19 vakalarının tespit edildiği, bu nedenle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla söz konusu mahallenin 27 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla 14 gün süreyle karantinaya alındığı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 19:05 - Kaynak: AA
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