Malatya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Vatandaşların tüm temel ihtiyaçlarının Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığıyla karşılanacağı bildirildi.

Alınan kararla mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Malatya 'nın Kale ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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"Türkiye'de salgını bitirecek" yorumları yapılan yerli aşının mutasyona karşı da etkili olduğu kanıtlandı