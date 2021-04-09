Malatya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Elmalı Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının tespit edilmesi üzerine toplandı.

Kurulun kararıyla, bugünden itibaren mahallede 10 gün karantina uygulaması başlatıldı.

Giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı mahallede, vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.