Malatya'da bir mahallede daha karantina kaldırıldı - Son Dakika

Malatya'da korona virüs salgını nedeniyle karantina altına alınan bir mahalle daha karantinadan kaldırıldı. Hekimhan İlçesi Kozdere Mahallesinde karantina önlemleri sona erdirildi.



Hekimhan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Hekimhan İlçesi Kozdere Mahallesinde korona virüs salgını nedeniyle 30 Mart 2020 tarihinde alınan karantina kararı 13 Nisan 2020 tarihi itibariyle sona erdirildi.



Bu arada, Arapgir ilçesi Eğnir Köyündeki karantina da 12 Nisan sabahı itibariyle sonlandırılmıştı.



Diğer yandan, Darende İlçesi Ilıca Mahallesi, Pütürge ilçesi Sahilköy Mahallesi ve Kuluncak İlçesi Kaynarca Mahallesi'nde de karantina devam ediyor. - MALATYA