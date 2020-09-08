Malatya'da bir mahallede karantina kaldırıldı! - Son Dakika

Malatya'da bir mahallede karantina kaldırıldı!

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Karapınar Mahallesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan karantina sonlandırıldı.

Malatya'da bir mahallede karantina kaldırıldı!, System.String[]

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Karapınar Mahallesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan karantina sonlandırıldı.

Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, " Hekimhan İlçesi Karapınar Mahallesinde Koronavirüs salgını nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 21 Ağustos 2020 tarihinde alınan karantina kararının, yapılan sağlık taraması neticesinde Karapınar Mahallesinde yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle 07 Eylül 2020 tarihinde saat 18: 00'den itibaren kaldırılmasına karar verilmiştir."denildi - MALATYA

Koronavirüs, Karapınar, Hekimhan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 02:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da bir mahallede karantina kaldırıldı! - Son Dakika

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