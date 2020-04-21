Malatya'da bir mahallede karantina uygulaması sona erdi - Son Dakika

Malatya'nın Akçadağ ilçesinin Küçükkürne Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Küçükkürne Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle 7 Nisan'da İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla uygulanan karantinanın, mahallede yapılan sağlık taraması neticesinde şüpheli vakaya rastlanmaması nedeniyle kaldırılmasına karar verildi.

İlde, 29 Mart'ta Darende ilçesinin Ilıca, Arapgir ilçesinin Eğnir, 30 Mart'ta Hekimhan ilçesinin Kozdere, 31 Mart'ta Pütürge ilçesinin Sahilköy, 2 Nisan'da Kuluncak ilçesinin Kaynarca, 7 Nisan'da Akçadağ ilçesinin Küçükkürne Mahalleleri, 14 Nisan'da Darende ilçesi kırsalındaki Aşağıulupınar Mahallesi'nin Sarılar mevkisinde, 17 Nisan'da Doğanşehir ilçesi Kurucuova Mahallesi ile Pütürge ilçesinin Poskıran Mahallesi Hacı Zerey mezrası ve Pazarcık Mahallesi'nin Gürsülan mezrasında karantina uygulanmaya başlanmıştı.

Arapgir ilçesindeki Eğnir Mahallesi'nde 12 Nisan'da, Hekimhan ilçesindeki Kozdere Mahallesi'nde 13 Nisan'da, Pütürge ilçesindeki Sahilköy Mahallesi'nde 15 Nisan'da, Kuluncak ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde ise 16 Nisan'da karantina uygulaması sona ermişti.