Malatya'da bir mahallede uygulanan karantina sona erdi - Son Dakika

Açılamada, "İlçe Toplum Sağlığı Merkezi filyasyon ekiplerince yapılan sağlık taraması neticesinde Göçeruşağı Mahallesi'nde yeni vakaya rastlanmaması nedeniyle 29 Mayıs 2020 tarihinde saat 08.00'den itibaren karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Arguvan ilçesi Göçeruşağı Mahallesi'nde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 11 Mayıs'ta karantina kararı alındığı hatırlatıldı.

Malatya 'nın Arguvan ilçesine bağlı bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması sonlandırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Saba Tümer'in Marcus Schenkenberg pişmanlığı: Elimden kaçırmasaydım ondan çocuk yapardım

Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam

Kreşlerin açılmasıyla ilgili eleştiride bulunan Berna Laçin'e Zehra Zümrüt Selçuk'tan cevap

Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı

Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak