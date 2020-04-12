Malatya'da bir mahalledeki karantina kaldırıldı - Son Dakika

Malatya'nın Arapgir ilçesi Eğnir Mahallesi'nde sürenin dolması ile karantina kaldırıldı.

Arapgir İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla korona virüsü salgını nedeniyle Eğnir Mahallesi, 29 Mart tarihinde karantina altına alınmıştı. Mahallede sağlık ekiplerinin yaptığı sağlık taramasında korona virüsle ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadı. Eğnir Mahallesi Muhtarı Adıgüzel Tekin, 12 Nisan tarihi saat 09.00 itibarıyla mahalledeki karantinanın kaldırıldığını duyurdu. - MALATYA