Malatya'da bir mezra karantina altına alındı - Son Dakika

Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Malatya'nın Kuluncak İlçesi Temüklü Mahallesi Başpınar Mezrası karantina altına alındı.



Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Kuluncak İlçesi Temüklü Mahallesi Başpınar Mezrasında Covid-19 vakası tespit edilmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren karantina kararı alınmıştır" denildi.



Başpınar Mezrasına Covid-19 önlemleri kapsamında 14 gün giriş ve çıkış yasaklandı. - MALATYA