Malatya'da bir mezra Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Malatya'da bir mezra Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki bir mezrada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki bir mezrada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurşunlu Mahallesi Dereevler mezrasında Kovid-19 vakaları tespit edildi. Toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bugünden itibaren mezrada ikinci bir emre kadar karantina uygulanması kararı aldı. Giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı mezrada, ihtiyaçlar Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

Son Dakika

Sergen Yalçın'dan maç öncesi çok konuşulacak ifadeler: Rıza hoca camianın sembol ismi, inşallah da öyle kalır

Ligin lideri Beşiktaş, 12 maçtır kaybetmeyen Sivas'tan üç puan almak istiyor! Canlı anlatım

Gerçek Süper Lig burası! Rize-Konya maçında tam 8 gol oldu, diğer iki maçta da heyecan çok yüksekti

İntihar için üst geçide çıkan şahsı, vinçle yanına gelen psikolog ikna etti

Rusya, Karadeniz hava sahasında geçici uçuş kısıtlaması getirdi

Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti

Motosikletin çarptığı genç kızın 'ölmek istemiyorum' feryadı yürek dağladı

Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü