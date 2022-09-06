Zanlının da bıçakla yaralandığı ve tedavi için özel bir hastaneye gittiği öğrenildi.

İnönü Mahallesi'ndeki otoparkta yerde yatan ve kanaması olan bir kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da otoparkta bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika

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