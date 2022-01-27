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Malatya'da bir saat içerisinde 3 ayrı noktada çatı çöktü - Son Dakika

Malatya'da bir saat içerisinde 3 ayrı noktada çatı çöktü

27.01.2022 11:47

Malatya'da bir saat içerisinde 3 ayrı noktada çatı çöktü Malatya'da kar yağışı nedeniyle bir saat içerisinde 3 ayrı noktada çatı çökme olayı meydana geldi.

Malatya'da bir saat içerisinde 3 ayrı noktada çatı çöktü

MALATYA - Malatya'da kar yağışı nedeniyle bir saat içerisinde 3 ayrı noktada çatı çökme olayı meydana geldi. Yaralananın olmadığı olaylarda maddi hasar oluştu.

Son yılların en etkili kar yağışı ile karşı karşıya kalan Malatya'da kar kaynaklı çatı çökme haberleri gelmeye devam ediyor. Kent merkezinde aralarında Hamidiye Mahallesi Mücelli Caddesi'ninde bulunduğu üç ayrı noktada bir saat içerisinde kar nedeniyle çatı çökme olayı yaşanırken, olaylarda şans eseri yaralanan olmadı.

Maddi hasarların meydana geldiği olaylarla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Malatya'da bir saat içerisinde 3 ayrı noktada çatı çöktü
Malatya'da bir saat içerisinde 3 ayrı noktada çatı çöktü
Malatya'da bir saat içerisinde 3 ayrı noktada çatı çöktü

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Malatya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da bir saat içerisinde 3 ayrı noktada çatı çöktü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da bir saat içerisinde 3 ayrı noktada çatı çöktü - Son Dakika
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