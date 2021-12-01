Malatya'da bir yetiştiriciye 11 süt keçisi verildi - Son Dakika

Malatya'nın Kale ilçesinde Kaymakamlık proje ekibince hazırlanan "Dört Yılda 4x4'lük Hayvancılık Projesi" kapsamında bir yetiştiriciye 11 süt keçisi verildi.

Güneyce Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Turan Yalçınkaya'ya teslim edilen keçilerle ilgili konuşan Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, projenin amacının geçim sıkıntısı yasayan, imkanları olmayıp hayvan yetiştiriciliği yapmak isteyen ailelere yönelik olduğunu söyledi.

Bölge yetiştiricilerine örnek teşkil etmesi amacıyla süt keçisi yetiştiriciliği yapılması ve bunun sürekliliğini sağlamayı hedeflediklerini anlatan Bıçak, "Bu proje ile bir vatandaşımıza 11 hayvan hibe edilmiştir. Projenin süresinin tamamlanmasıyla beraber vatandaşların yıllık gelirinin yaklaşık 120 bin lira civarında olması beklentimizdir." dedi.

Projeden ilk olarak yararlanan çiftçi Yalçınkaya da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hayal ettiğimiz, fakat imkansızlıktan bir türlü başlamaya fırsat bulamadığımız bu işi severek devam ettirip ekmek teknemiz haline getireceğiz." ifadesini kullandı.