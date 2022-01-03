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Malatya'da bir yılda 448 kilo uyuşturucu yakalandı - Son Dakika

Malatya'da bir yılda 448 kilo uyuşturucu yakalandı

03.01.2022 15:04
Malatya'da bir yılda 448 kilo uyuşturucu yakalandı

Malatya'da 2021 yılında 448 kilogram uyuşturucu madde ile 109 bin 234 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Malatya'da 2021 yılında 448 kilogram uyuşturucu madde ile 109 bin 234 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı ekiplerince 2021 yılında gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan gözaltına alınıp emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 403 şahıs tutuklandı. Uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında da yoğun bir yıl geçiren Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen diğer çalışmalar da ise toplamda 109 bin 234 uyuşturucu hap ele geçirildi. - MALATYA

Malatya'da bir yılda 448 kilo uyuşturucu yakalandı
Malatya'da bir yılda 448 kilo uyuşturucu yakalandı
Malatya'da bir yılda 448 kilo uyuşturucu yakalandı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da bir yılda 448 kilo uyuşturucu yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da bir yılda 448 kilo uyuşturucu yakalandı - Son Dakika
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