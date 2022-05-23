Boş sulama havuzuna düşen domuz yavrularını itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Boş sulama havuzuna düşen domuz yavrularını itfaiye kurtardı

23.05.2022 09:14

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, boş sulama havuzuna düşerek mahsur kalan 5 yaban domuzu yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, boş sulama havuzuna düşerek mahsur kalan 5 yaban domuzu yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dursunlu Mahallesi Karlık mevkisindeki boş sulama havuzuna domuz yavrularının düştüğünü fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Adrese yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, domuz yavrularını tek tek yakalayarak yaklaşık 2 metre derinliğindeki havuzdan çıkardı.

Doğal yaşam alanına bırakılan domuzlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Boş sulama havuzuna düşen domuz yavrularını itfaiye kurtardı
Boş sulama havuzuna düşen domuz yavrularını itfaiye kurtardı
Boş sulama havuzuna düşen domuz yavrularını itfaiye kurtardı
Boş sulama havuzuna düşen domuz yavrularını itfaiye kurtardı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Hekimhan, Malatya, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boş sulama havuzuna düşen domuz yavrularını itfaiye kurtardı - Son Dakika


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