Boş sulama havuzuna düşen domuz yavrularını itfaiye kurtardı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, boş sulama havuzuna düşerek mahsur kalan 5 yaban domuzu yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dursunlu Mahallesi Karlık mevkisindeki boş sulama havuzuna domuz yavrularının düştüğünü fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Adrese yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, domuz yavrularını tek tek yakalayarak yaklaşık 2 metre derinliğindeki havuzdan çıkardı.
Doğal yaşam alanına bırakılan domuzlar, bir süre sonra gözden kayboldu.
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