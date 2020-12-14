Malatya'da, boşanma aşamasındaki eşinin avukatını tehdit eden koca tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da boşanma aşamasındaki eşinin avukatlığını üstlenen kişiyi tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan koca tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, avukat A.P'nin, boşanma davasını üstlendiği bir kadının eşi tarafından tehdit edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Avukatın iş yerini arayarak tehdit ve hakaretlerde bulunduğu daha sonra büronun aşağısında bekleyerek silah teşhir edip, avukatı ölümle tehdit ettiğini iddia edilen koca Ö.O, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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