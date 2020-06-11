Malatya'da bu yıl 381 bin ton kayısı rekoltesi bekleniyor - Son Dakika

"Dünya kayısı başkenti" Malatya'da bu yıl kayısı rekoltesinin 381 bin 737 ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerince elde edilen 2 Nisan-24 Nisan dönemine ilişkin kayısı üretimi verilerinin İstatistik Veri Ağı Sistemi'ne girildiği belirtildi.

Daha sonra Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Malatya Ticaret Borsası, Kayısı Araştırma Enstitüsü, Kayısı Araştırma ve Geliştirme Vakfı ile Malatya Ziraat Odasından temsilcilerin katılımıyla Kayısı Rekoltesi Tespit Komisyonu oluşturulduğu bildirildi.

Komisyonun sahadan elde ediler bilgiler doğrultusunda rekolte tahmininde bulunduğu belirten açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayısı Rekoltesi Tespit Komisyonu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2020 yılı kayısı rekoltesi tahmini yaş olarak 381 bin 737 ton olarak belirlenmiştir. Yaş olarak ihracat ve iç piyasada tüketime ayrılan miktar 40 bin 637 ton olup, kurutmalığa ayrılan yaş kayısı miktarı 341 bin 100 ton ve elde edilecek kuru kayısı miktarı 85 bin 275 ton olarak tahmin edilmektedir."