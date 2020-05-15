Malatya'da bu yıl 935 bin 710 dekarlık tarım arazisi sulanacak - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Malatya'da, bu yıl 935 bin 710 dekar tarım arazisinin sulanacağını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, modern sulama sistemlerini yaygınlaştırma, tarımda su tasarrufu sağlama, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya yönelik çalışmaların devam edildiği belirtildi.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıplarının minimum seviye indirildiği ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlandığı aktarılarak, bu sayede yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Malatya'da 13 Mayıs'da sulama sezonunun başladığını ve kent genelinde toplam 935 bin 710 dekar tarım arazisinin sulanacağını belirterek, bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 635 milyon 347 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Kentte Darende Gökpınar Sulaması'nın önemli projelerden biri olduğunu aktaran Yıldız, "93 bin 500 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 109 milyon 51 bin 290 lira katkı sağlanacak. DSİ ülke tarımı ve ülke insanı için özveriyle çalışmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.