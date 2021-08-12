Malatya'da Buğday Pazarı ve Şire Pazarı'nın inşaası sürüyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Buğday Pazarı ve Şire Pazarı'nın inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.

Tüfenkci, Buğday Pazarı'nın yapılacağı alanda, kazı çalışmalarına başlanmasının memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Buğday Pazarı ile Şire Pazarı'nın hemen yanında Lisanslı Kuru Kayısı Deposu'nun bulunmasının bölgeyi ticaret merkezi konumuna getireceğine işaret eden Tüfenkci, "Özellikle Malatya'nın gastronomide öne çıkma çabaları, UNESCO'nun Arslantepe'yi tescil etmesiyle beraber Malatya'nın böyle bir pazara çok ihtiyacı var. Bunu gerçekleştiren başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bölgede yapılacak ticaretle birlikte Malatya'nın kuru gıda sektöründe farklı bir noktaya gelmesini istiyoruz. Yapılan binalar hem modern hem de ihtiyaca göre dizayn ediliyor. Malatya'nın kuru gıda da merkez olmasını istiyoruz. " ifadelerini kullandı.

Gürkan da belediye olarak yoğun şekilde çalıştıklarını hatırlatarak, sadece Şire Pazarı ve Buğday Pazarı alanında yapılan yatırımın 1 milyar liranın üzerinde bir rakama tekamül ettiğini belirtti.

Kayısının başkentinin Malatya olduğunu aktaran Gürkan, şöyle devam etti:

"Biz kayısının başkenti Malatya deriz. Buğdayın ve buğday ürünlerinin gıdasal anlamda kullanmanın başkenti de Malatya'dır. UNESCO'nun tescil ettiği Arslantepe Kültürel Mirası'nda ilk buğday işlemlerinin gümrükleme, depolama, çeşitli gıda olarak kullanımı ve çeşitlendirilmesi de Malatya'da zuhur etmiştir. Bu anlamda buğdayın da başkenti Malatya'dır. Buğdayın başkenti olan ve UNESCO tarafından tescil edilmiş bir şehirde şehre yakışır bir buğday pazarı olması lazım. Şehre yakışır bir Şire Pazarı olması lazım. Ticaret Borsamızla ve diğer paydaşlarımızla yakın görüşme içerisindeyiz."