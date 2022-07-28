Çay ocağında oturan husumetlisini bıçakladığı anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Çay ocağında oturan husumetlisini bıçakladığı anlar kamerada

28.07.2022 19:01
Çay ocağında oturan husumetlisini bıçakladığı anlar kamerada

MALATYA'da Burak B., çay ocağında oturduğu sırada husumetlisi Hüseyin G. tarafından bıçakla yaralandı.

MALATYA'da Burak B., çay ocağında oturduğu sırada husumetlisi Hüseyin G. tarafından bıçakla yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Üçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir çay ocağı önünde oturan Burak B., yanına yanaşan husumetlisi Hüseyin G.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. İki bıçak darbesiyle yaralanan Burak B., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Hüseyin G. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren Burak B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Hüseyin G.'nin çay ocağı önünde oturan Burak B.'yi bıçaklaması ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.


YORUMLAR
500
İş yeri önünde oturan husumetlisini defalarca bıçakladı İş yeri önünde oturan husumetlisini defalarca bıçakladı Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çay ocağında oturan husumetlisini bıçakladığı anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:10 Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
18:10 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılardan Fenerbahçe'ye çağrı: "Putin" tezahüratı yapan taraftarları stada almayın
17:41 Taraftarın "Vladimir Putin" tezahüratı Fener'in başını yaktı! UEFA soruşturma başlatıldığını duyurdu
17:35 Baykar'dan Ukrayna'ya "Bayraktar TB2" jesti! Bağış toplayan Polonyalılara "Bağışlarınızı Ukrayna'ya iletin" mesajı
17:19 Köftecilik yapan adam önce okuldaki temizlik görevlisini öldürdü sonra karısını ve komşusunu silahla vurdu!
17:09 Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Luan Peres için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:06 Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan 64 yaşında dünyaevine giriyor
17:02 Malatya'da işyerinin önünde oturan kişi husumetlisi tarafından böyle bıçaklandı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
16:57 Fenerbahçe'den Putin tezahüratıyla ilgili ilk açıklama: Kulübümüzün duruş ve değerlerini temsil etmiyor
16:53 Formula 1'de 4 kez dünya şampiyonu olan Vettel emekli olacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 19:02:30. #1.13#
SON DAKİKA: Çay ocağında oturan husumetlisini bıçakladığı anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement