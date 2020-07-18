Malatya'da Büyük Şire Pazarı'nın sorunlarının çözümü için toplanıldı - Son Dakika

Malatya'da Vali Aydın Baruş başkanlığında Büyük Şire Pazarı'nın sorunlarının görüşülmesi amacıyla toplantı düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, İl Defterdarı Ali Yıldırım, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve diğer ilgililer katıldı.

Büyük Şire Pazarı'nda yaşanan sıkıntıların ele alındığı toplantıda, sorunlar ve çözüm yolları konuşuldu.

Toplantının ardından Büyük Şire Pazarı'na geçen Vali Baruş ve beraberindeki heyet, incelemelerde bulundu.

Pandemi sürecinde Şire Pazarı Meydanındaki kalabalığın önlenmesi ve sosyal mesafenin korunması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması talimatını veren Baruş, burada esnaflarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.