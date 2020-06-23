Malatya'da büyükbaş kurbanlık fiyatları açıklandı - Son Dakika

Bu yol korona virüs salgını gölgesinde geçecek olan Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirler şimdiden masaya yatırılırken, büyükbaş kurbanlıklarda kilogram başı fiyatları da belirlendi.

Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, 31 Temmuz Cuma günü kutlanacak olan Kurban Bayramı'nın bu yıl Covid-19 salgını gölgesinde geçeceğini söyledi. Kurban keseceklerin kesim alanlarında alınacak tedbirlere uymaları gerektiğini belirten Taneli, "Kesim alanlarını hazırlayacak olan arkadaşlarımızın da yine öncelikle bu konuyu dikkate alarak kurban satış, kesim ve hizmet alanlarını bu sürece göre hazırlamalarını temenni ediyoruz. Kurban kesecek vatandaşlarımızın hiçbir hastalık korkusu yaşamadan hijyen kurallarına dikkat ederek, eldiven ve maske kullanarak alanda bulunmasını istiyoruz. Üreticilerimiz randevu sistemi şeklinde müşterilerini saat vererek buna göre çağırmalarını kalabalık alan oluşturulmamasını istiyoruz. Bayramın pandemi süreci ile sekteye uğratılmaması için bu konulara özellikle dikkat edilmesini istiyoruz" dedi.

Kırmızı Et Üreticileri Birliği olarak büyükbaş hayvan fiyatlarını da belirlediklerini ifade eden Taneli, "Hem üreticilerimizin, hem de kurban kesecek kardeşlerimizin uygun fiyatla kurbanlarını kesmelerini arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı. Büyükbaş kurbanlık hayvan fiyatlarını bayram öncesi açıklama gereği duyduklarını kaydeden Taneli, "Bu amaçla, kurban bayramında kesilecek büyükbaş hayvan fiyatlarını şu şekilde belirledik. Randımanlı tosun fiyatı canlı kilogram olarak 25 TL, ham düve canlı kilogram fiyatı 23 TL, inek fiyatı da 21 TL olarak yapılan istişareler neticesinde uygun görülerek belirlenmiştir" diye konuştu. - MALATYA