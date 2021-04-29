Malatya'da Büyükçay Barajı için toplantı yapıldı - Son Dakika

Malatya'nın Pütürge ilçesine yapılacak Büyükçay Barajı ile ilgili toplantı düzenlendi.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, DSİ Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü bünyesinde yer alan ve 25 Mart'ta ihalesi yapılan Büyükçay Barajı, Pütürge ilçesine bağlı Tepehan Mahallesi'nin 6 kilometre güneydoğusunda Çat Tepesi ile Küçük Tepe'nin sırtları arasında projelendirildi.

Temelden 87,5 metre yüksekliğinde ve 100 milyon 771 bin metreküp depolama hacmine sahip barajla 9 bin 799 hektar alanının cazibeli borulu sulama şebekesiyle sulanması, yılda 42 bin 281 gigavat saat enerji üretilmesi ve yılda yaklaşık 100 milyon lira ekonomik fayda sağlanması planlanıyor.

Pütürge Kaymakamlığında, baraj göl alanından etkilenen yerleşim yerleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Uzuntaş Mahallesi ile Yeşildere yerleşkesinin durumunu değerlendirmek, talep ve beklentilerini görüşmek amacıyla toplantı yapıldı.

Toplantıya Pütürge Kaymakamı Batuhan Taşkın, DSİ 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündür, DSİ Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürü Sadullah Seven ve heyetleri, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ile muhtarlar katıldı.