Malatya'da büyükşehir araç filosunu yeniliyor - Son Dakika

Malatya'da büyükşehir araç filosunu yeniliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi filosuna yeni alınan araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi filosuna yeni alınan araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ortalama 25 olan iş makinası araç filolarının yenilenmesi ile hizmet kalitesinin de artacağını söyledi.

Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı


Toplamda 106 iş makinası ve araç alan Malatya Büyükşehir Belediyesi, araçları etap etap teslim alıyor. Birinci etapta 47 iş makinası ve aracı filosuna katan Büyükşehir Belediyesi, ikinci etap teslimatı olan 41 iş makinası ve aracıda da bugün bünyesine kattı. Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ bünyesinde kullanılacak araçlar için tanıtım töreni düzenlendi.


Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, Şirket Genel Müdürleri, meclis üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi çalışanları katıldı.


Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni araçlarla sahada daha verimli çalışacağını dile getirdi. Üçüncü etabı Temmuz ayı içerisinde teslim alacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Son etabımızın büyük bölümü toplu taşıma araçlarımızdan oluşuyor. 88 aracımızı teslim aldık. Bu araçlarımızın hepsi sahada çalışmaya başladı. Geriye dönüp baktığımızda makine parkımızın büyük bölümü çok yaşlıydı. Bu yaşlılığa bağlı giderler sürekli karşımıza çıktığı gibi saha çalışmalarımızda aksıyordu. Optimum ölçüde bu tabloyu ortadan kaldırmak için bu yenilemeyi yapmak şarttı. Yıllık 15 milyonun üzerinde bu yaşlılığa bağlı parça ve yenileme giderimiz vardı. Hizmet akışını aksatması da cabası. Şimdi tablo değişti. Hizmete koşar adım gideceğiz. Bu güçlendirmeyle makine parkımızın yüzde 50'sini yeniledik. İş verimliliğini artırdık. Hizmetin altyapısını oluştururken, yatırımları da artırdık. Lisanslı Depoculuk, Millet Bahçesi, Yeni Fuar Merkezi, Ekmek Fabrikası gibi yatırımları Malatya'ya kazandırıyoruz. Güney-Kuzey Kuşak Yollarıyla Malatya'nın trafiğini rahatlatacağız. Devlet yatırımlarımız olan Battalgazi Devlet Hastanesi, yeni Çevre Yolu ve Adliye Sarayı gibi yatırımları yakından takip ediyoruz" diye konuştu.


Başkan Gürkan'ın konuşmasının ardında 41 araç daha Büyükşehir Belediyesinin filosuna katıldı. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 01:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da büyükşehir araç filosunu yeniliyor - Son Dakika

Son Dakika

19:55 Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi 19:24 Esenyurt'ta sel sularını kapılan kadını kurtaran adam konuştu: Elleri biraz parçalanmıştı 19:23 Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı 18:54 Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı 17:08 Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi 17:03 Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı 16:06 İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:52 Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:56 Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 11:01 Maskesiz gençten pes dedirten çıkış: Ölen ölsün, kalan kalsın, kalan sağlar bizimdir 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
19:46
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
19:33
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
19:25
Meteoroloji'den 4 bölge için kuvvetli yağış, sel ve hortum uyarısı
19:17
Meksika'nın güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:57
Esenyurt'ta sel sularını kapılan kadını kurtaran adam konuştu: Elleri biraz parçalanmıştı
18:42
Esenyurt'taki selde hayata uzanan el! Bodrum katta mahsur kalan vatandaşın yardım istediği anlar kameralara yansıdı
18:42
Esenyurt'ta bir kişinin ölümüne neden olan derenin taşma anı kameralara yansıdı
18:28
Son Dakika: İstanbul'daki selde bir kişi hayatını kaybetti
18:14
Polis, her yerde 1 yaşındaki çocuğun yüzüne öksüren kadını arıyor
17:50
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 20:12:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da büyükşehir araç filosunu yeniliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]