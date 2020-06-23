Malatya'da büyükşehir araç filosunu yeniliyor - Son Dakika

Malatya'da büyükşehir araç filosunu yeniliyor

Malatya'da büyükşehir araç filosunu yeniliyor Büyükşehir 41 iş makinası ve aracı daha teslim aldı Malatya Büyükşehir Belediyesi filosuna yeni alınan araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi.

Malatya'da büyükşehir araç filosunu yeniliyor

Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor

Büyükşehir 41 iş makinası ve aracı daha teslim aldı

MALATYA - Malatya Büyükşehir Belediyesi filosuna yeni alınan araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ortalama 25 olan iş makinası araç filolarının yenilenmesi ile hizmet kalitesinin de artacağını söyledi.

Toplamda 106 iş makinası ve araç alan Malatya Büyükşehir Belediyesi, araçları etap etap teslim alıyor. Birinci etapta 47 iş makinası ve aracı filosuna katan Büyükşehir Belediyesi, ikinci etap teslimatı olan 41 iş makinası ve aracıda da bugün bünyesine kattı. Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ bünyesinde kullanılacak araçlar için tanıtım töreni düzenlendi.

Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, Şirket Genel Müdürleri, meclis üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi çalışanları katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni araçlarla sahada daha verimli çalışacağını dile getirdi. Üçüncü etabı Temmuz ayı içerisinde teslim alacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Son etabımızın büyük bölümü toplu taşıma araçlarımızdan oluşuyor. 88 aracımızı teslim aldık. Bu araçlarımızın hepsi sahada çalışmaya başladı. Geriye dönüp baktığımızda makine parkımızın büyük bölümü çok yaşlıydı. Bu yaşlılığa bağlı giderler sürekli karşımıza çıktığı gibi saha çalışmalarımızda aksıyordu. Optimum ölçüde bu tabloyu ortadan kaldırmak için bu yenilemeyi yapmak şarttı. Yıllık 15 milyonun üzerinde bu yaşlılığa bağlı parça ve yenileme giderimiz vardı. Hizmet akışını aksatması da cabası. Şimdi tablo değişti. Hizmete koşar adım gideceğiz. Bu güçlendirmeyle makine parkımızın yüzde 50'sini yeniledik. İş verimliliğini artırdık. Hizmetin altyapısını oluştururken, yatırımları da artırdık. Lisanslı Depoculuk, Millet Bahçesi, Yeni Fuar Merkezi, Ekmek Fabrikası gibi yatırımları Malatya'ya kazandırıyoruz. Güney-Kuzey Kuşak Yollarıyla Malatya'nın trafiğini rahatlatacağız. Devlet yatırımlarımız olan Battalgazi Devlet Hastanesi, yeni Çevre Yolu ve Adliye Sarayı gibi yatırımları yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Gürkan'ın konuşmasının ardında 41 araç daha Büyükşehir Belediyesinin filosuna katıldı.

Selahattin Gürkan, Malatya, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Malatya'da büyükşehir araç filosunu yeniliyor - Son Dakika

Son Dakika

21:30 Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım 21:03 Koronavirüs tedbirleri kapsamında Trabzon'da maske takma zorunluluğu getirildi 20:52 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor 20:28 Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı 20:15 Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı 14:44 İstanbul'daki sağanak sırasında bir vatandaşın saklandığı yer, görenleri gülümsetti 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 13:19 Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi 12:28 Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:01 Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor 09:46 Uzmanlar şiddetle uyarıyor: Bilinçsizce atılan maskeler yeni bir tehdit oluşturuyor
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
21:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
21:06
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
20:46
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
20:18
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
20:01
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
19:52
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi
19:46
Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor
19:39
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Azeri, intihar etti
19:38
Son Dakika: Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 3 maçtan 2 maça indirdi
19:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 21:43:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da büyükşehir araç filosunu yeniliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]