Malatya'da Buzlanan Yolda Kar Küreme Aracı ile Tır Devrildi: 2 Yaralı
27 dakika önce
MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile kar küreme aracı devrildi, sürücüler yaralandı.
MALATYA'nın Akçadağ
ilçesinde, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ile kar küreme aracı devrildi, sürücüler yaralandı.
Kazalar, akşam saatlerinde Malatya- Kayseri
yolu Kozluca
Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 EV 933 plakalı TIR buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada TIR'da sıkışan sürücü çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Karayolları Müdürlüğü'ne bağlı kar küreme aracı ise aynı mevkide sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Her iki kazada yaralanan sürücüler ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne götürülerek tedaviye alındı.
Kazalar ile ilgili soruşturma başlatan polis, yolda güvenlik önlemi alarak araç sürücülerini buzlanmaya karşı uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:00 Kaynak: DHA
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