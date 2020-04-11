Malatya'da cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Malatya'da cadde ve sokaklar boş kaldı
6 saat önce
Malatya'da cadde ve sokaklar boş kaldı İçişleri Bakanlığınca alınan sokağa çıkma yasağının ardından Malatyalılar evlerine kapanırken cadde ve sokaklar boş kaldı.
Malatya'da cadde ve sokaklar boş kaldı
MALATYA - İçişleri Bakanlığınca alınan sokağa çıkma yasağının ardından Malatyalılar evlerine kapanırken cadde ve sokaklar boş kaldı.
Coronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ve dün gece yarısından itibaren 2 gün boyunca geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu gün Malatya sokakları boş kaldı. Sessizliğe bürünen cadde ve sokakların girişlerinde önlem alan polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımlamış olduğu genelge kapsamında sokağa çıkması yasak olan vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 09:50 Kaynak: İHA
Son Dakika Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın