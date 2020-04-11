Malatya'da cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Malatya'da cadde ve sokaklar boş kaldı

MALATYA - İçişleri Bakanlığınca alınan sokağa çıkma yasağının ardından Malatyalılar evlerine kapanırken cadde ve sokaklar boş kaldı.

Coronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ve dün gece yarısından itibaren 2 gün boyunca geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu gün Malatya sokakları boş kaldı. Sessizliğe bürünen cadde ve sokakların girişlerinde önlem alan polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımlamış olduğu genelge kapsamında sokağa çıkması yasak olan vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.