Malatya'da cadde ve sokaklar temizleniyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla bakım ve temizliği Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına geçen cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanına dahil olduktan sonra temizlik çalışmaları titizlikle yapılan cadde ve sokaklarda yıkama çalışmalarına da başlandı.

Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanına dahil olan caddelerden biri olan Mıhlıtut Caddesi'nde Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı personelleri tarafından temizlik sonrasında yıkama çalışması yapıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Şaban Aşıcı, sorumluluk alanlarındaki çalışmalara büyük hassasiyet gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımıza ara vermeden büyük bir hızla devam etmekteyiz. Büyükşehir Belediye Meclis Kararı sonrasında sorumluluk alanımız olan 16 caddeye ek olarak 4 yeni cadde daha eklendi. Altınkayısı, Anayurt, Tecde ve Mıhlıtut caddelerinin de temizliği ve bakımı Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna geçti. Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk alanımız içerisinde bulunan caddelerde çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürmekteyiz. Sayın Başkanımızın özellikle pandemi sürecinde temizlik konusunda daha hassas olmamız noktasında uyarıları bulunmakta. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi olarak bu süreçte temizlik konusunda daha duyarlı davranmaktayız. Vatandaşlarımızdan da aynı duyarlılığı beklemekteyiz. Yaşadığımız çevreyi temiz tutalım kurallara uyalım."

Çilesiz Mahalle Muhtarı Veysel Özfındık, temizlik çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.