2 aylık bebek çadır kentte çıkan yangında yaşamını yitirdi - Son Dakika
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2 aylık bebek çadır kentte çıkan yangında yaşamını yitirdi

27.04.2023 22:23
2 aylık bebek çadır kentte çıkan yangında yaşamını yitirdi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çadır kentte çıkan yangın, ekiplerin olağanüstü çabaları sonucu durduruldu ancak 2 aylık Esila hastanede yaşamını yitirdi.

Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde depremzede vatandaşların kaldığı çadır kentte elektrik aksamı kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı.

2 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 2 aylık olduğu belirten Esila F. kaldırıldığı devlet hastanesinde tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Çadır kentteki yangında 2 aylık bebek hayatını kaybetti
Çadır kentteki yangında 2 aylık bebek hayatını kaybetti
Çadır kentteki yangında 2 aylık bebek hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Doğanşehir, Karşıyaka, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 aylık bebek çadır kentte çıkan yangında yaşamını yitirdi - Son Dakika


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