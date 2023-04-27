2 aylık bebek çadır kentte çıkan yangında yaşamını yitirdi

Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde depremzede vatandaşların kaldığı çadır kentte elektrik aksamı kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı.

2 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 2 aylık olduğu belirten Esila F. kaldırıldığı devlet hastanesinde tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.