Malatya'da çadır kentte taciz iddiası: 1 gözaltı - Son Dakika
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Malatya'da çadır kentte taciz iddiası: 1 gözaltı

30.06.2023 10:52

Malatya'da çadır kentte kalan 17 yaşındaki bir kız çocuğuna taciz iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. Olay, Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi. Şikayet üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve şüpheli gözaltına alındı. Şahıs, taciz iddialarını yalanlasa da polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkım yaşattığı illerin başında gelen Malatya'da çadır kentte kalan 17 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Çadır kentte kız çocuğuna taciz iddiası! 21 yaşındaki şahıs gözaltına alındı

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay, 16.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali arkasında bulunan çadır kentte 17 yaşındaki kızlarının 21 yaşındaki bir şahıs tarafından taciz edildiğini ileri süren aile şikayetçi olduğunu belirterek şahsa tepki gösterdi.

Çadır kentte kız çocuğuna taciz iddiası! 21 yaşındaki şahıs gözaltına alındı

KISA SÜRELİ GERGİNLİK YAŞANDI

Çadır kentteki bazı vatandaşlarında müdahil olduğu olayda ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler ailenin şikayeti üzerine şahsı gözaltına alırken, kısa süreli gerginlik yaşandı.

Çadır kentte kız çocuğuna taciz iddiası! 21 yaşındaki şahıs gözaltına alındı

TACİZ İDDİALARINI YALANLASA DA MERKEZE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan şahıs polise verdiği ilk ifadesinde taciz iddialarını yalanlasa da polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
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Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da çadır kentte taciz iddiası: 1 gözaltı - Son Dakika
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