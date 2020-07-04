Malatya'da çakıl yüklü kamyon devrildi, şoför yaralandı - Son Dakika

MALATYA'da, freni boşalan çakıl yüklü hafriyat kamyonu devrildi, şoför Murat Suna (45) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Karagöz Caddesi'nde meydana geldi. Murat Suna yönetimindeki 44 BR 527 plakalı çakıl yüklü kamyon, freni boşalınca kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Murat Suna'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, çakıl taşlarının toplanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.