Malatya'da çalınan akülü tekerlekli sandalye polis tarafından bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika
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Malatya'da çalınan akülü tekerlekli sandalye polis tarafından bulunarak sahibine teslim edildi

22.09.2022 10:08
Malatya'da çalınan akülü tekerlekli sandalye polis tarafından bulunarak sahibine teslim edildi

Malatya'da çalınan akülü tekerlekli sandalye, polis tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Malatya'da çalınan akülü tekerlekli sandalye, polis tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Eylül Salı günü Hasanvarol Mahallesi'nde bedensel engelli A.C'ye ait akülü tekerlekli sandalye evininin önünden çalındı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, titiz çalışma sonucu hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, akülü tekerlekli sandalyeyi evinde ziyarette bulundukları A.C'ye teslim etti.

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Kaynak: AA

Malatya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da çalınan akülü tekerlekli sandalye polis tarafından bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Malatya'da çalınan akülü tekerlekli sandalye polis tarafından bulunarak sahibine teslim edildi - Son Dakika
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