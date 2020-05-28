Malatya'da camiler dezenfekte edildi - Son Dakika

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen ve yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Valiliği tarafından ibadete açılan camilerin isimlerinin yayımlanması üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli hazırlıklar yapılarak, söz konusu cami avlu ve bahçelerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına başlandı.



Çalışmalar belli bir periyot halinde devam ederken 29 Mayıs Cuma gününe kadar ibadete açılan camilerin tamamında gerekli temizlik ve dezenfekte çalışmaları tamamlanacak.