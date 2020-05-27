Malatya'da camiler dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ziyarete kapatılan camiler, yeniden ibadete hazırlanıyor.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Mayıs Cuma günü camilerin ibadete açılması kararının ardından belediye ekipleri, ilk etapta kent merkezinde bulunan cami ve avlularında dezenfekte çalışmalarına başladı.

Belediyenin Çevre Koruma ve Kontol Müdürlüğü ekiplerince yapılan dezenfekte çalışmasında dolayı memnuniyetini dile getiren Ayşehan Camii İmam Hatibi Abdulsebur Eyiol, "Allah izin verirse Cuma Namazı ile yeniden cemaatle yeniden buluşacağız. Tedbirlerimizi alıp, namazlarımızı kılmaya başlayacağız. Cenab-ı Allah milletimizi, memleketimizi bu afetten, musibetten korusun. Allah'a hamdolsun cemaatimize kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

Belediye ekiplerinin ibadethaneleri rutin olarak dezenfekte edeceği bildirildi.