Son Dakika Haberleri: Malatya'da camiler doldu taştı
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Malatya'da camiler doldu taştı

21 dakika önce

Malatya'da Ramazan Bayramı namazı nedeniyle kentteki camilerde yoğunluk yaşandı.

Malatya'da camiler doldu taştı, System.String[]
Malatya'da Ramazan Bayramı namazı nedeniyle kentteki camilerde yoğunluk yaşandı.

Bayram namazını özellikle Şehit Mezarlığı Camide kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatinde camide saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami bahçesinde kıldı. Namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası sona erdi. Cemaat cami çıkışı birbirleriyle bayramlaştı.

Bayram namazının ardından Malatya Şehir Mezarlığında bulunan Malatya Şehitliğini sabah erken saatlerden itibaren ziyaret eden şehit aileleri, şehit mezarları başında Kur'an okuyarak dua etti.

Şehitlerin mezarlarının ziyarette, aileler mezarlara gül bıraktı. Duygusal anların yaşandığı şehitlikte çocuklarının mezar taşlarını öpen bazı şehit anneleri uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:53 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Malatya, Güncel
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