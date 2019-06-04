Malatya'da camiler doldu taştı
21 dakika önce
Malatya'da Ramazan Bayramı namazı nedeniyle kentteki camilerde yoğunluk yaşandı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:53 Kaynak: İHA
'da Ramazan Bayramı
namazı nedeniyle kentteki camilerde yoğunluk yaşandı.
Bayram namazını özellikle Şehit Mezarlığı Camide kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatinde camide saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami bahçesinde kıldı. Namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası sona erdi. Cemaat
cami çıkışı birbirleriyle bayramlaştı.
Bayram namazının ardından Malatya Şehir Mezarlığında bulunan Malatya Şehitliğini sabah erken saatlerden itibaren ziyaret eden şehit aileleri, şehit mezarları başında Kur'an okuyarak dua etti.
Şehitlerin mezarlarının ziyarette, aileler mezarlara gül bıraktı. Duygusal anların yaşandığı şehitlikte çocuklarının mezar taşlarını öpen bazı şehit anneleri uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı. - MALATYA
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