Malatya'da camilerde cuma namazı kılınmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da camilerde cuma namazı kılınmadı - Son Dakika

Malatya'da camilerde cuma namazı kılınmadı

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığının korona virüs nedeniyle aldığı tedbir kararları kapsamında Malatya'da da camilerde cuma namazı kılınmadı.

Malatya'da camilerde cuma namazı kılınmadı, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığının korona virüs nedeniyle aldığı tedbir kararları kapsamında Malatya'da da camilerde cuma namazı kılınmadı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında camilerde cuma namazı kılınmadı. Malatya'da da bu kurala uyan vatandaşlar, namazlarını evde kıldı. Kernek Mahallesi Karagözlüler Camisi civarında oturan Ali İpek isimli vatandaş, "Korona virüsü nedeniyle camilerde cuma namazları ve vakit namazları cemaatle kılınmıyor. Halkımızın sağlığı için camilerde cemaatle namaz kılınmıyor. Devletimizin yanındayız. Hep birlikte virüs hastalığını atlatacağız inşallah" şeklinde konuştu. Erdoğanlar Camisi cemaatinden Sıddık Akdağ ise "Devletimizi virüs nedeniyle camilerde cemaatle namaz kılmamaya karar verdi. Bizler de destek veriyoruz. İnşallah en kısa zamanda geçer, birlik ve beraberlik içinde olacağız" dedi. Turgut Özal Camisi cemaatinden Mehmet Ali Karahan da, "Çin'de başlayan virüs den korunmak amacıyla devletimiz tedbirlerini aldı ve camiler cemaatle namaz kalınmamasına karar verdi. Bizlerde destek veriyoruz. Sağlıklı olduktan sonra hep birlikte olacağız" ifadelerini kullandı. Muhittin Sağlam isimli vatandaş korona virüsten korunmak için tedbir aldıklarını belirterek, "İnşallah en kısa zamanda hep birlikte bu sorunu temizlik kurallarına riayet ederek aşacağız" dedi. - MALATYA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:25 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler İrina Moroziuk'un "Evde kal" paylaşımı olay oldu Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı 670'e yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi         
22:14
Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi         
19:42
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar         
19:32
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
10:22
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı         
10:04
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi         
23:56
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler         
12:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 23:22:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da camilerde cuma namazı kılınmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]