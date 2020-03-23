Malatya'da camilerde 'korona'ya karşı dua edildi - Son Dakika

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Malatya'da camilerde 'korona'ya karşı dua edildi
7 saat önce
Malatya'da korona virüs salgınına karşı hastaların şifa bulması için tüm camilerde yatsı ezanının ardından dua edildi.
Malatya'da korona virüs salgınına karşı hastaların şifa bulması için tüm camilerde yatsı ezanının ardından dua edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öncülüğünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da yatsı ezanının ardından korona virüs salgınına karşı ve hastaların şifa bulması için dua edildi.
Kent merkezindeki Hacı Yusuf Taş Camisi'nde de diğer camilerde olduğu gibi dua edildi. Aynı zamanda vatandaşların evde kalmaları tavsiyesinde bulunuldu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:59 Kaynak: İHA
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