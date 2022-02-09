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Malatya'da caminin sadaka kutusunu çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da caminin sadaka kutusunu çalan zanlı tutuklandı

09.02.2022 14:00
Malatya'da caminin sadaka kutusunu çalan zanlı tutuklandı

Malatya'da bir caminin sadaka kutusunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Malatya'da bir caminin sadaka kutusunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Şubat'ta İnönü Mahallesi'ndeki Sümer Camisi'nin sadaka kutusunun çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler 35 güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, olayın şüphelisini tespit etti.

???????Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Yeşilyurt, Hisarcık, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da caminin sadaka kutusunu çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da caminin sadaka kutusunu çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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