Husumetlisinin boğazını bıçakla kesip sosyal medya canlı yayın yaptı

Malatya'da bir şahıs tartıştığı husumetlisini bıçakla boynundan yaralayıp sosyal medya hesabında canlı yayın yaptı. Yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken katil zanlısı yakalanarak gözaltına alındı.

TARTIŞMA BİR ANDA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, gece yarısı Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, T.G. husumetlisi olan Ali Korkmaz'ı Ayverdi sokakta bulunan metruk bir eve çağırarak görüşmek istediğini söyledi. Belirtilen adrese gelen Ali Korkmaz ile T.G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, boyun kısmına bıçak darbesi alan Ali Korkmaz ağır yaralandı.

SOSYAL MEDYA HESABINDA CANLI YAYIN YAPTI

Yaralı şahıs kanlar içerisinde sokağa çıkarak yardım isterken, şüpheli T.G. ise sosyal medya hesabında canlı yayın yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Katil zanlısı T.G.'nin suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.