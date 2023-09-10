Husumetlisinin boğazını bıçakla kesip sosyal medya canlı yayın yaptı - Son Dakika

Husumetlisinin boğazını bıçakla kesip sosyal medya canlı yayın yaptı

Son Güncelleme: 10.09.2023 07:37

Malatya'da bir şahıs tartıştığı husumetlisini bıçakla boynundan yaralayıp sosyal medya hesabında canlı yayın yaptı. Yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken katil zanlısı yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da bir şahıs tartıştığı husumetlisini bıçakla boynundan yaralayıp sosyal medya hesabında canlı yayın yaptı. Yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken katil zanlısı yakalanarak gözaltına alındı.

Kavga ettiği husumetlisini boynundan bıçaklayıp sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı

TARTIŞMA BİR ANDA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, gece yarısı Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, T.G. husumetlisi olan Ali Korkmaz'ı Ayverdi sokakta bulunan metruk bir eve çağırarak görüşmek istediğini söyledi. Belirtilen adrese gelen Ali Korkmaz ile T.G. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, boyun kısmına bıçak darbesi alan Ali Korkmaz ağır yaralandı.

Kavga ettiği husumetlisini boynundan bıçaklayıp sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı

SOSYAL MEDYA HESABINDA CANLI YAYIN YAPTI

Yaralı şahıs kanlar içerisinde sokağa çıkarak yardım isterken, şüpheli T.G. ise sosyal medya hesabında canlı yayın yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kavga ettiği husumetlisini boynundan bıçaklayıp sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Katil zanlısı T.G.'nin suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kavga ettiği husumetlisini boynundan bıçaklayıp sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı
Kaynak: İHA

Ali Korkmaz, Yeşilyurt, Malatya, Suç, Sosyal Medya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Husumetlisinin boğazını bıçakla kesip sosyal medya canlı yayın yaptı - Son Dakika


Son Dakika
10:22 Bülent Şakrak'tan tek celsede boşanan Ceyda Düvenci evlilikten kalan son izi de sildi
10:19 Kuntz dönemi sona eriyor! Ne Sergen Yalçın ne de Fatih Terim, yeni hoca adayına tepkiler çığ gibi
10:17 Fas'ı vuran 7 şiddetindeki depremde can kaybı 2 bini aştı! Birçok ülke taziye ve yardım mesajı paylaştı
09:20 Hülya Avşar, siyah bikinisini giyip bahçesinden topladığı zeytinleri kırdı
09:18 Fas'ta oteli olan Cristiano Ronaldo'dan deprem felaketi sonrası alkışlanacak hareket
09:01 CHP'den yerel seçim kararı! İmamoğlu ve Yavaş'ın yeniden aday gösterilecekleri iddia edildi
08:28 EURO 2008'deki Türkiye-İsviçre maçının oyuncuları, depremzedeler için sahaya çıktı! Kapanış golü Volkan'dan
07:34 G-20 zirvesinde liderler Gandhi'nin anıt mezarına çelenk bıraktı
05:56 Güvenlik görevlisi tartışma yaşadığı eşini tüfekle öldürdü! Olay yerinden kaçarken polislere yakalandı
04:06 İSPARK'a ait otoparkta 20 otomobilin camları ve aynaları kırıldı! Araç sahipleri yaşananlara isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2023 10:36:20. #1.11#
SON DAKİKA: Husumetlisinin boğazını bıçakla kesip sosyal medya canlı yayın yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement