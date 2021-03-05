Malatya'da çapa makinesine kalçasını kaptıran kişi öldü - Son Dakika

Malatya'da çapa makinesine kalçasını kaptıran kişi öldü
05.03.2021 22:37
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kalçasını çapa makinesine kaptıran kişi hayatını kaybetti.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kalçasını çapa makinesine kaptıran kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Alacakapı Mahallesi'nde yaşayan Ali Seydi Özşahin (70) evinin bahçesinde çalıştığı sırada kalçasını çapa makinesine kaptırdı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Özşahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Makineden itfaiye ekiplerince çıkarılan Özşahin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.
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